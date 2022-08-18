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مقتل فلسطيني وإصابة العشرات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي قبر يوسف في نابلس (فيديو)

أخبار العالم العربي

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قتل شاب فلسطيني وأصيب العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في محيط قبر يوسف بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية.

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وأفاد الهلال الأحمر بأن الشاب الفلسطيني، وسيم نصر خليفة، البالغ من العمر 18 عاما، وهو من سكان مخيم بلاطة، أصيب برصاصة في الصدر أودت بحياته، فيما تم نقل 36 جريحا، بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي في الفخذ والخاصرة والصدر، وإصابة بقنبلة غاز بالرأس، إضافة إلى إصابة بشظية في الرأس، إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي لتلقي العلاج.

كما أصيب 27 فلسطينيا بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، قد اقتحمت شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف بشرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط مواجهات عنيفة أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

المصدر: RT

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