اعتقال 15 فلسطينيا في مداهمات للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 15 فلسطينيا عقب حملة مداهمات في مناطق متفرقة نفذتها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 5 مواطنين من بيت لحم، كما اعتقلت شقيقين في أعقاب اقتحام منزل عائلتهما في قرية المغير في رام الله.

ومن جنين، تم اعتقال الأسير المحرر مراد محمد سعيد فشافشة، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس.

ومن طولكرم، اعتقلت القوات الإسرائيلية، ثلاثة فلسطينيين، بالإضافة إلى أربعة آخرين من الخليل.

المصدر: "معا"