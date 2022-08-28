سويسرا: إحالة مواطنة للمحاكمة بتهمة الإرهاب
RT
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أحالت السلطات السويسرية مواطنة إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب بعد محاولتها قتل امرأتين في متجر بمدينة لوغانو عام 2020.
يذكر أن الشرطة السويسرية اعتقلت المرأة بعد أن أقدمت على محاولة قتل امرأتين بالسكين في متجر في مدينة لوغانو في العام 2020 مما أدى إلى إصابة أحداهما بجروح طفيفة في الرقبة، كما ووجهت لها أيضا تهمة ممارسة الدعارة ما بين عامي 2017 – 2020 م وستتم محاكمتها غدا الإثنين 29/08/2022.
RT
وذكرت مصادر سويسرية أن المرأة تعاني من مشاكل عقلية، وأنها كانت تصرخ الله أكبر ولنصرة النبي محمد وأنها قامت بهذا العمل في سبيل نصرة تنظيم "داعش".
المصدر: أ ف ب