الخبراء يعاينون محطة زابوروجيه بعد استهداف قوات كييف لها بطائرة مسيّرة

أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الخاضعة لروسيا جنوب أوكرانيا، أن الخبراء يعاينون محطة زابوروجيه الكهرذرية، بعد استهدافها بمسيّرة انتحارية أطلقتها قوات كييف.

وكتب روغوف على "تيليغرام": "هاجم إرهابيو زيلينسكي بطائرة مسيرة انتحارية مبنى بمحطة زابوروجيه، حيث يتم تخزين الوقود النووي الأمريكي، الآن يقوم الخبراء بمعاينة مدى الضرر".

وفي وقت سابق، أفادت الإدارة العسكرية المدنية في مدينة إنرغودار، أن القوات الروسية تصدت لهجوم إرهابي شنته القوات الأوكرانية، وأسقطت طائرة مسيرة انتحارية فوق محطة زابوروجيه كانت تستهدف مخازن الوقود النووي المستهلك.

المصدر: تاس