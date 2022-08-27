باكستان.. السيول تخلف نحو ألف قتيل

تسببت سيول وفيضانات نجمت عن الأمطار الموسمية الغزيرة في معظم أنحاء باكستان في مقتل ما يقرب من ألف شخص وإصابة وتشريد الآلاف منذ منتصف يونيو، حسب تصريحات المسؤولين.

وتسبب موسم الرياح الموسمية، الذي بدأ في يونيو، في هطول أمطار غزيرة على باكستان بشكل خاص هذا العام، ويكافح رجال الإنقاذ لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة من الفيضانات. أجبرت الأزمة الحكومة على إعلان حالة الطوارئ.

وقالت سانيا صافي، المسؤولة الإدارية الكبيرة في تشارسادا، إن الفيضانات في شمال غرب إقليم خيبر بختونخوا، دمرت بوابات نظام رئيسي للتحكم في المياه في نهر سوات، ما أدى إلى فيضانات في مقاطعتي تشارسادا ونوشيرا.

وأضافت: "استبقنا الموقف وحذرنا وأجبرنا السكان المترددين على مغادرة منازلهم طلبا للأمان والانتقال إلى مخيمات الإغاثة المقامة في المباني الحكومية في أماكن آمنة".

ولفتت صافي إلى المخاوف من ارتفاع منسوب نهري سوات وكابول، ما يزيد من بؤس السكان الذين عانوا بالفعل خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي منطقة ناوشيرا، قالت المسؤولة المحلية قرة عين وزير إن مياه الفيضانات غمرت الشوارع قبل أن تتجه المياه المتدفقة نحو المناطق المنخفضة.

وقالت وزيرة الإعلام مريم أورنغزيب إن الجنود ومنظمات الإنقاذ يساعدون الناس على الوصول إلى بر الأمان في العديد من مناطق جنوب السند وشمال غرب خيبر باختونخوا وشرق البنجاب ومقاطعات بلوشستان الجنوبية الغربية.

كما طلبت أورنغزيب من الأثرياء ومنظمات الإغاثة تقديم المساعدة لمساعدة الباكستانيين المتضررين من الفيضانات.

وطلب رئيس الوزراء شهباز شريف المساعدة الدولية في مكافحة أضرار الفيضانات القاتلة في الدولة الإسلامية الفقيرة.

واستجابة لنداء شريف للحصول على مساعدات دولية، خططت الأمم المتحدة لتوجيه نداء عاجل بقيمة 160 مليون دولار للتبرعات، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية عاصم افتخار.

وقال افتخار في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الجمعة إن النداء سيطلق في 30 أغسطس.

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 26, 2022

Just IN:— Flash floods wreak havoc in Pakistan; 4.6 million people affected: 300,000 homeless; over 1000 dead. 90% crops in sindh province ravaged. pic.twitter.com/Y56DAcy6JM — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) August 26, 2022

The sheer magnitude of the flooding that I saw in Tank & DIKhan shows the challenge Pakistan is confronted with as this is the situation in many other areas across the country. pic.twitter.com/mKhyeyGE7b — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 26, 2022

المصدر: أسوشييتيد بريس