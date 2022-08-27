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تركيا ترفض تفكيك سفينة "الأسبست" البرازيلية لتجنب تلوث بيئي

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تركيا ترفض تفكيك سفينة
Globallookpress
احتجاج في إزمير التركية على تفكيك حاملة الطائرات البرازيلية السابقة "ساو باولو"
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صرح وزير البيئة التركي مراد موروم الجمعة بأن تركيا رفضت دخول سفينة برازيلية إلى مياهها الإقليمية كان من المقرر مبدئيا تفكيكها في حوض لبناء السفن في غرب البلاد. 

وقال الوزير التركي في بيان نشره أمس الجمعة عبر "تويتر": "تقرر إلغاء الموافقة المشروطة التي أعطيت للسفينة /ناي ساو باولو/ ولن يسمح للسفينة بدخول المياه الإقليمية التركية". 

وأوضح أن السلطات البرازيلية لم تحقق الشروط التي طلبتها تركيا مثل إجراء تفتيش ثان على السفينة وتسليم "لائحة بالمواد الخطيرة" إلى الوزارة التركية، مؤكدا أنه "لم نسمح حتى الآن بأي إجراءات من شأنها الإضرار ببيئتنا أو بشعبنا". 

وأثار الإعلان الأول عن تفكيك حاملة الطائرات العسكرية البرازيلية السابقة في ميناء ألياجا على الجانب الغربي من تركيا، ردود فعل حادة من منظمات غير حكومية والمعارضة التي عبرت عن مخاوف من تلوث بري وبحري بالأسبست. 

وأعربت مجموعة حماية البيئة "أطفال الطبيعة" (دويانين شوكوكلاري) عن ارتياحها للقرار، وقالت في بيان عبر "تويتر": "أوقفنا السفينة السامة ساو باولو. تم إيقاف هذه السفينة لأننا كنا معا ومصممين".

وكانت هذه المجموعة واحدة من العديد من المنظمات غير الحكومية التي دعت إلى التظاهر ضد رسو السفينة في تركيا.

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ومنع الأسبست المعروف بأنه مادة مسببة للسرطان، في تركيا في 2006 لكن العمال في عدد من القطاعات، بما في ذلك تفكيك السفن، ما زالوا يتعرضون له، حسب وسائل الإعلام التركية. 

وتحول مصير السفينة إلى اختبار لالتزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالبيئة قبل انتخابات العام المقبل. 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن القضايا البيئية يمكن أن تكون حاسمة لدى ملايين الشباب الأتراك الذين سيصوتون للمرة الأولى في 2023.

المصدر: أ ف ب

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