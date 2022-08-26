لوكاشينكو يصف النخبة السياسية في أوكرانيا بـ "النازيين"

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن النخبة الحاكمة في أوكرانيا عبارة تجمع "للنازيين"، أما الشعب الأوكراني فهو شعب طيب.

في 24 أغسطس، هنأ لوكاشينكو شعب أوكرانيا بعيد الاستقلال، معربا عن ثقته في أن التناقضات الحالية لن تدمر علاقات حسن الجوار بين شعبي البلدين. لكن عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، رد على هذه التهنئة بالقول، إنه "سيتم تعليق لوكاشينكو على عمود في يوم الاستقلال الأوكراني المقبل".

وأضاف لوكاشينكو مبررا سبب تهنئته: "شخصيا موقفي جيد للغاية ولطيف تجاه الأوكرانيين. وهم ليسوا نازيين على الإطلاق. النازيون هم من في القمة، بدءا من الذين يشمون المخدرات ويشربون الخمر ثم يثرثرون من شاشات التلفزيون".

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وأشار لوكاشينكو إلى أنه، حتى لم يعر الاهتمام لرد فعل البرلماني الأوكراني. ونوه رئيس بيلاروس بأن أصوله "تكمن في مكان ما بين تشيرنيغوف وكييف. والكنية ذاتها تتحدث عن نفسها".

كما شدد لوكاشينكو على أنه في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة، أطلق مبادرة مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا. وقال إن التعامل مع الأوكرانيين يذكر باللعب مع الأطفال"، معربا عن أسفه لأن عملية التفاوض وصلت في النهاية إلى طريق مسدود.

المصدر: نوفوستي