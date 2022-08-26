لوكاشينكو عن ماكرون وشولتس: ولدان يروجان لنفسيهما بالمحادثات مع بوتين

وصف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالولدين اللذين يستغلان محادثاتهما مع الرئيس فلاديمير بوتين للترويج لأنفسهما.

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وكان لوكاشينكو قد أشار في وقت سابق إلى أنه لم يعد هناك سياسيون أقوياء في أوروبا. وقال على وجه الخصوص، إنه لم يعد هناك سياسيون في دول أوروبا الغربية من الشكل والحجم السابقين، مثل شارل ديغول أو جاك شيراك أو هيلموت كول أو أنغيلا ميركل.

وقال لوكاشينكو للصحفيين في تعليقه على تصريحات شولتس بشأن مضمون محادثته مع الرئيس الروسي، حسب الموقع الإلكتروني لرئيس بيلاروس: "شولتس ولد، لا يفهم أي شيء ولا يريد أن يفهم في السياسة".

ولفت رئيس بيلاروس إلى أن "مثل هذه المحادثات بين رئيسي الدولتين تحمل طابعا مغلقا. يمكنك التحدث عن المحادثة ونشرها على الملأ فقط بموافقة الشخص الموجود على الطرف الآخر من الأسلاك. كان يتوجب عليه أن يتفق مع بوتين، وأن يسأله: "أنا أريد ذلك وما إلى ذلك".

وأشار لوكاشينكو أيضا إلى أن ماكرون منذ بعض الوقت "روج لنفسه أمام الصحفيين" بحديث مع بوتين، مضيفا "هما ولدان، أتفهمون؟ هذا لا يجب أن يكون، لا يجري على هذا النحو".

المصدر: نوفوستي