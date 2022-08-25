الدفاع الروسية: النازيون يتحصنون في المدارس ورياض الأطفال بدونيتسك

أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى تحصن نازيي قوات كييف في روضة أطفال في بلدة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك، ونشرهم المدفعية وراجمات الصواريخ فيها لقصف المناطق السكنية القريبة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "في أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، نشر المتطرفون الأوكرانيون معدات عسكرية، بما في ذلك مدفعية وراجمات صواريخ، داخل روضة الأطفال رقم 11 على الجادة الوسطى، وأطلقوا منها النار على المناطق السكنية المجاورة".

وفي أرتيومفسك، أعدت القوات الأوكرانية، ثكنة عسكرية ومواقع مدفعية ومستودعات ذخيرة، في مجمع سكني في شارع شيفتشينكو. وأشار ميزينتسيف إلى أنهم يمنعون السكان المحليين من مغادرة منازلهم، ويتم قمع جميع محاولاتهم للإخلاء بشكل مستقل إلى أماكن آمنة. وشدد على أن "النازيين يستخدمون الناس في الواقع كدروع بشرية".

وأضاف أنهم يتمركزون أيضا في دار الثقافة في بيريزنيغوفاتويه بمقاطعة نيكولايف وقاموا بتلغيم الطرق المؤدية إلى المبنى، متعمدين عدم تحذير السكان المحليين. كما أعد المتطرفون ثكنة عسكرية ومستودع صواريخ والمدفعية في المدرسة رقم 125 في بلدة زاريتشنويه في كريفوي روغ، بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

المصدر: تاس