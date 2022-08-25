يشبه حرق نصف تريليون دولار.. خبير اقتصادي يعلق على قرار اتخذه بايدن مؤخرا

قال الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكيين جيسون فورمان، إن قرار الرئيس جو بايدن استئناف مدفوعات قروض الطلاب، سيكون له تأثير على ارتفاع التضخم في البلاد.

وكتب عبر "تويتر": "إن سكب ما يقرب من نصف تريليون دولار من البنزين في حريق تضخم مشتعل، ليس هذا إلا تهورا.. نحن نتعرض لعواقب مؤلمة، بما في ذلك ارتفاع الرسوم الدراسية في المستقبل، والمزيد من القروض، والآمال الزائفة لتخفيف الديون وأكثر من ذلك بكثير".

وردّ فورمان على السناتور إليزابيث وارين، التي تعتقد أن مبادرة بايدن "ستجعل الحياة أسهل لعشرات الملايين من الأمريكيين"، مؤكدا أن المساعدة المالية من الدولة ستخلق حافزا للتنمية للشباب، لكن الاقتصاد لن يشعر بتأثير قوي.

وأوضح أن "كل شخص آخر سيدفع ثمن ذلك إما بتضخم أعلى أو ضرائب أعلى أو معونات أقل في المستقبل.. لا يبدو لي من المعقول أن الرئيس فعل مثل هذا الأمر دون استشارة أي شخص".

وفي وقت سابق، أعلن بايدن استئناف سداد قروض الطلاب اعتبارا من يناير 2023، وجملة من الإعفاءات لأصحاب القروض، وتم تعليق مدفوعات القروض التي يضطر العديد من الأمريكيين إلى تحملها لدفع تكاليف التعليم العالي خلال جائحة كورونا.

المصدر: نوفوستي