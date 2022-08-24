البيت الأبيض: تنازلات إيران خطوة إيجابية نحو إحياء الاتفاق النووي

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن تعتبر قرار إيران بتقديم بعض التنازلات هو خطوة إيجابية في المفاوضات للعودة إلى خطة العمل الشاملة.

وقال كيربي: "قدمت إيران بعض التنازلات، مما سمح لنا بالوصول إلى هذه المرحلة في المفاوضات حيث نحن الآن. والآن نحن أقرب مما كنا عليه قبل أسبوعين فقط، لأن إيران قررت تقديم بعض التنازلات، هذه خطوة إيجابية إلى الأمام، لكني أود أن أضيف أنه لا تزال هناك فجوات، ولم نصل إلى الهدف حتى الآن".

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وذكر مرة أخرى أنه "من مصلحة الأمن القومي الأمريكي منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وأضاف: "تشكل إيران المسلحة بالأسلحة النووية تهديدا أكبر للقوات الأمريكية والأصدقاء والحلفاء في المنطقة. لا توجد مشكلة في الشرق الأوسط يسهل حلها عندما تكون إيران مسلحة بأسلحة نووية. هذا هو السبب في أننا نركز بشدة على النتائج الدبلوماسية للمفاوضات بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد أنه بغض النظر عما إذا كان سيتم إحياء الاتفاق النووي أم لا، فإن واشنطن ستواصل "مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

في عام 2015، وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة مع مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة الأمريكية ، وروسيا ، والصين، والمملكة المتحدة ، وألمانيا ، وفرنسا). ونصت الخطة على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية على طهران مقابل تقليص برنامجها النووي. وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق وجدد العقوبات ضد إيران. عندها بدأت طهران في رفض الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

المصدر: تاس