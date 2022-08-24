غانتس: اتفاق لا يعيد قدرات إيران سنوات للوراء سيضر بالأمن العالمي والإقليمي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن أي اتفاق لا يعيد القدرة النووية لإيران "سنوات للوراء" سيضر بالأمن العالمي والإقليمي.

وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى حرم دراسات الاستخبارات والحرب الإلكترونية في بئر السبع، قال غانتس: "الاتفاق الذي لن يعيد قدرات إيران إلى الوراء، ويبقيها محدودة لسنوات عديدة مقبلة - اتفاق من شأنه أن يضر بالأمن العالمي والإقليمي".

وأضاف "يجب تقليص اندفاع إيران نحو الطاقة النووية بشكل كبير. كما يجب فصل تمويل وكلاء طهران في المنطقة عن خط أنابيب الريال الإيراني"، مشيرا إلى "أننا سنناقش الموضوع مع الأمريكيين وفي نفس الوقت ستستمر إسرائيل في بناء قوتها وقدراتها - حتى تعرف في أي موقف كيف تدافع عن نفسها".

المصدر: "القناة 7"