مجلة أمريكية تحذر من كارثة عالمية بسبب أزمة المياه في الصين

حذرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية من تفاقم أزمة المياه في الصين، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى نتائج كارثية على العالم أجمع.

وأوضحت المجلة في تقرير أن الصين على حافة كارثة مائية، مشيرة إلى أن تداعياتها ستكون عالمية.

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ولفتت إلى أن تفاقم أزمة المياه ستؤثر سلبا على قدرتها على إنتاج الحبوب والكهرباء من السدود المائية، مضيفة: "لكن ذلك لن يقتصر عليها وإنما يمكن أن يؤدي إلى أزمة عالمية في الغذاء والمواد الصناعية".

وأوضحت أن هذه التداعيات يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية وسياسية على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن الصين تستهلك نحو 10 مليارات برميل من المياه يوميا، مشيرة إلى أن هذه الكمية تقدر بنحو 700 ضعف استهلاكها من النفط يوميا.

ونوهت إلى ضرورة أن تتوجه الصين نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لاستغلال مواردها المائية الحالية، خاصة في مجال معالجة المياه.

المصدر: "سبوتنيك"