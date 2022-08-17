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"اتركوا الطاقة للمواطنين".. توقف مصانع بجنوب غرب الصين بسبب جفاف مصادر مياه توليد الطاقة

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AP
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توقفت مصانع في جنوب غرب الصين عن العمل بعد أن انخفضت الخزانات المستخدمة لتوليد الطاقة الكهرومائية في ظل الجفاف المتفاقم.

وأغلقت الشركات في مقاطعة سيشوان، ومنها شركات تصنيع الألواح الشمسية والأسمنت واليوريا، أو خفضت الإنتاج بعد أن طلب منها ترشيد الطاقة لمدة تصل إلى خمسة أيام، حسب التقارير الإخبارية الصادرة الأربعاء.

جاء ذلك بعد انخفاض مستويات الخزانات وزيادة الطلب على الطاقة لتكييف الهواء في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وقال مرسوم صادر من حكومة المقاطعة الثلاثاء: "اتركوا الطاقة للمواطنين".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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