لاتفيا.. توقيف 14 شخصا أثناء الاحتجاجات ضد إزالة النصب التذكاري للمحاربين السوفيت

أفاد موقع "دلفي" الإعلامي بأن الشرطة قامت بتوقيف 14 شخصا أثناء الاحتجاجات ضد إزالة النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في الحرب العالمية الثانية في لاتفيا.

وأشار الموقع إلى أن عشرات الأشخاص تظاهروا يوم الثلاثاء ضد إزالة النصب التذكاري لمحرري ريغا من النازيين.

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ومنذ الصباح وصلت إلى المكان المعدات الإنشائية والعمال، وتم تطويق النصب التذكاري بسياج.

وجرت الأعمال تحت حراسة الشرطة.

وأعلن مجلس مدينة ريغا أنه من المقرر إتمام عملية إزالة النثب التذكاري بحلول 15 نوفمبر المقبل.

المصدر: تاس