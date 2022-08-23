الجيش الإيراني: مناورات الطائرات المسيرة يوم غد الأربعاء بمشاركة جميع القوات

أعلن الجيش الإيراني أنه سيبدأ يوم غد الأربعاء المناورات المشتركة للطائرات المسيرة، بمشاركة الصنوف الأربعة للجيش لأول مرة.

وقال المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري، إن مناورات "الجيش 1401" المشتركة للطائرات المسيّرة ستشهد اختبار مسيّرات حديثة تم إنتاجها في وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية.

وأضاف: "سيتم في هذه المناورات اختبار الدقة والقوة التسليحية ونسبة استمرار التحليق وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم والقدرات القتالية لهذه المسيرات".

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ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن سياري، أن تلك المناورات المشتركة للمسيرات ستجري لأول مرة على مستوى القوات الأربع للجيش ومقر الدفاع الجوي المشترك، حيث أنها تجري في مياه الخليج، وبحر عمان، من الجنوب إلى الشرق والغرب والشمال ووسط البلاد.

وأشار إلى أن أكثر من 150 طائرة مسيّرة ستشارك في المناورات وأضاف أن "هذا العدد إنما هو جزء يسير من قوة المسيرات التي بحوزة القوات الأربعة للجيش الإيراني التي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال المختلفة".

المصدر: وكالة أنباء "فارس"