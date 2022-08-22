علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الداخلية الأوكراني، بأن صورة هوية الحرس الوطني الأوكراني الخاصة بناتاليا فوفك مزيفة، قائلة إن نظام كييف كله مزيف.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "يمكن قول هذا عن نظام كييف بأكمله".

وفي وقت سابق، قالت ابنة عم ناتاليا، فوفك لمراسل "نوفوستي" إن ناتاليا فوفك، الأوكرانية المشتبه بها في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، خدمت في الجيش الأوكراني، في كتيبة "آزوف" النازية.

المصدر: نوفوستي