حاكم ولاية إنديانا ينضم إلى سلسلة الزيارات الأمريكية إلى تايوان

التقى إريك هولكومب، حاكم ولاية إنديانا الأمريكية (جمهوري)، صباح اليوم الاثنين، رئيسة تايوان، تساي إنغ وين.

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ويأتي ذلك بعد زيارتين رفيعتي المستوى لسياسيين أمريكيين للجزيرة مؤخرا أثارتا غضب بكين، أعقبها مناورات عسكرية صينية تضمنت إطلاق صواريخ فوق الجزيرة.

ووصل إريك هولكومب إلى تايوان مساء أمس الأحد في زيارة تستغرق 4 أيام سيركز خلالها على التعاون الاقتصادي، خاصة في مجال أشباه الموصلات، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

هذا وتأتي هذه الزيارة في لحظة متوترة لتايوان والصين والولايات المتحدة، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تايوان مطلع هذا الشهر، حيث اعترفت رئيسة تايوان بهذا التوتر صباح اليوم، في كلمتها الافتتاحية قبل اجتماعها مع هولكومب، ورحبت بالمزيد من الزيارات والتعاون.

وأوضحت تساي إنغ وين قائلة: "في خضم ذلك، واجهت تايوان تهديدات عسكرية من جانب الصين داخل وحول مضيق تايوان..يجب على الحلفاء الديمقراطيين في هذه اللحظة الوقوف معنا، وتعزيز التعاون بيننا في جميع المجالات"، مضيفة: "بناء على التعاون الحالي لدينا، أتطلع إلى أن يدعم بعضنا البعض، في إقامة علاقات أوثق، وخلق تعاون أعمق".

من جهته، شدد هولكومب على "الطبيعة الاقتصادية لزيارته"، لافتا إلى أن "ولايته من بين أفضل الولايات الأمريكية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي موطن لعشر شركات تايوانية".

وتابع حاكم إنديانا: "كلانا يسعى لتعميق وتعزيز تعاوننا الممتاز بالفعل، والذي أسسناه على مدار سنوات"، حيث أنه سيلتقي ممثلين عن صناعة أشباه الموصلات، كما سيجتمع الوفد الأمريكي مع مسؤولي جامعة يانغ مينغ الوطنية، وجامعة تشينغ كونغ بتايوان.

المصدر: "أ ب"