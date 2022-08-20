دبلوماسي أمريكي يستبعد حدوث أزمة أمريكية صينية جراء زيارة بيلوسي لتايوان

قال السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك أزمة في العلاقات بين واشنطن وبكين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وأكد بيرنز في مقابلة مع شبكة CNN: "لا نعتقد أنه ستكون هناك أزمة في العلاقات الأمريكية الصينية بسبب هذه الزيارة.. الزيارة السلمية لرئيسة مجلس النواب إلى تايوان".

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وأضاف: "يجب على بكين الآن أن تقنع بقية العالم بأنها ستتصرف سلميا في المستقبل".

ودانت الصين، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية وتدخلا في شؤونها الداخلية، وبدأت مناورات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان.

كانت زيارة بيلوسي لتايوان يومي 2 و 3 أغسطس هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997 ، مما يجعلها أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عاما.

المصدر: نوفوستي