اعتبرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تهدف إلى زعزعة استقرار العالم من أجل الحفاظ على هيمنتها، مشبهة إياها بـ"الدجاجة مقطوعة الرأس".

وقال كاتب المقال في الصحيفة شو ليانغ: "الولايات المتحدة اليوم رجل مريض يبحث بيأس عن علاج، مثل دجاجة مقطوعة الرأس، ويظن أنه يستطيع استعادة صحته السابقة بإغراق العالم في الفوضى".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروتها كقوة دولية، بعد أن دخلت مرحلة "انحدار القوة الأمريكية"، وأعمال واشنطن المتقلبة حول تايوان تثبت أن البلاد لديها فرص سياسية أقل".

واعتبر أن البيت الأبيض ليس بأفضل حال ويتوقع "استخدام دول أخرى لاحتواء الصين وروسيا".

المصدر: "نوفوستي"