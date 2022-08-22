بعد 16 عاما على انفصالهما..حزبان كرديان إيرانيان معارضان يلمان شملهما

في بيان مشترك، أعلن حزبان كرديان إيرانيان معارضان، يتخذان من إقليم كردستان العراق مقرا لهما، اندماجهما من جديد بعد انفصالهما لمدة 16 عاما.

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وقال "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني" في بيانهما: "المفاوضات بين قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني قد وصلت أخيرا إلى النتيجة المرجوة، وأسفرت عن توحيد الحزب"، الذي تأسس في العام 1945.

وتابع البيان: "إن منظمات وهيئات ومؤسسات كلا الحزبين سوف تتحد بعد هذا الإعلان في كردستان وفي الخارج، وستواصل نضالها تحت اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني".

وأشار البيان إلى أن "الوحدة مرحلة جديدة في نضال الحزب ضد نظام جمهورية إيران الاسلامية وضد أي عقلية وسطية تنكر التعددية القومية الإيرانية والحقوق الوطنية للمجتمعات المختلفة". حيث أنه ومنذ الثورة الاسلامية في إيران عام 1979، يخوض الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني تمردا ضدها، ولا يزال حتى الآن معارضا للنظام في إيران.

وأوضح بيان الحزبين أنه خلال فترة انفصالهما "انضم مئات الآلاف من أبناء الجيل الجديد من الشباب الكردي داخل وخارج كردستان إلى المسار الديمقراطي وانخرطوا في نضال الديمقراطيين".

جدير بالذكر أن طهران تصنف الحزب الديمقراطي الكردستاني (الإيراني) على قائمة الإرهاب، وتقول إن "له تاريخ من دعم المحاولات الانفصالية والأعمال الإرهابية غربي البلاد، خاصة في السنوات الأولى بعد الثورة"، أي بمطلع ثمانينيات القرن الماضي.

المصدر: "فرانس برس" + RT