إيران..القبض على عناصر "شبكة إرهابية لها صلة بجماعات "انفصالية تتمركز في كردستان العراق"

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأنه تم إلقاء القبض على عناصر "شبكة إرهابية" لها صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق شمال غربي البلاد

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وأوضحت "إرنا" أن "الشبكة كانت على صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق، وألقي القبض عليها أثناء محاولتها دخول الأراضي الإيرانية".

وأكدت أن "قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على جميع عناصر هذه المجموعة المكونة من 10 أشخاص".

وأشارت "إرنا" إلى أن "الشبكة كانت تنوي القيام بعمليات تخريب وتفجيرات والهجوم على المراكز والمرافق الحيوية والاقتصادية في البلاد، وكذلك إنشاء حواجز طرق وابتزاز المواطنين، بمن فيهم رجال أعمال محليون".

المصدر: "إرنا"