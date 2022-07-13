 
مباشر
عاجل
بايدن: سنعمل على تعزيز دمج إسرائيل في المنطقة وسنعزز معها العلاقات بشكل أكبر

إيران..القبض على عناصر "شبكة إرهابية لها صلة بجماعات "انفصالية تتمركز في كردستان العراق"

أخبار العالم

إيران..القبض على عناصر
AP
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tev6

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأنه تم إلقاء القبض على عناصر "شبكة إرهابية" لها صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق شمال غربي البلاد

إقرأ المزيد
منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار أربيل بكردستان العراق
منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار أربيل بكردستان العراق

وأوضحت "إرنا" أن "الشبكة كانت على صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق، وألقي القبض عليها أثناء محاولتها دخول الأراضي الإيرانية".

وأكدت أن "قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على جميع عناصر هذه المجموعة المكونة من 10 أشخاص".

وأشارت "إرنا" إلى أن "الشبكة كانت تنوي القيام بعمليات تخريب وتفجيرات والهجوم على المراكز والمرافق الحيوية والاقتصادية في البلاد، وكذلك إنشاء حواجز طرق وابتزاز المواطنين، بمن فيهم رجال أعمال محليون".

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا