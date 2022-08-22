زيلينسكي يرسم الخط الأحمر "الأخير" للتفاوض مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك "خطا أخيرا"، سترفض بعده كييف التفاوض مع موسكو.

وتحدث الرئيس الأوكراني عن محاكمة الروس للنازيين الذين سخروا من المدنيين في ماريوبول.

وقال زيلينسكي إن رد فعل كييف على ذلك سيكون واضحا، مضيفا أن ذلك "سيكون هو الخط الذي لا يمكن بعده إجراء مفاوضات، روسيا ستقطع نفسها عن المفاوضات. ولن يكون هناك المزيد من المفاوضات".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أعلنت منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا أن المرتزقة الأجانب لن يعاملوا كأسرى حرب، وأن أقل ما ينتظرهم أحكاما بالسجن، في حين وعدت روسيا الجنود الأوكرانيين الذي يلقون أسلحتهم ويستسلموا بضمان حياتهم وحسن المعاملة.

وفي 9 يونيو الماضي، أصدرت جمهورية دونيتسك الشعبية حُكما على المواطنين (المرتزقين) البريطانيين، شون بينر، وأيدن إيسلين، وكذلك على المغربي (المرتزق) سعدون إبراهيم، بالإعدام بتهمة المشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: وكالات