مقتل شخصين في حادث صدم سيارة لأشخاص في حفل زفاف في كندا
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون بعد أن اصطدمت سيارة بمجموعة من الأشخاص كانوا يشاركون في حفل زفاف في فانكوفر بكندا.
ووفق ما نقلته قناة "CTV" عن الشرطة، وقع الحادث مساء السبت. ولسبب ما، انحرفت السيارة عن طريق سريع واصطدمت فعليا بحشد من الأشخاص الذين كانوا يحتفلون.
ونتيجة للحادث، لقي شخصان مصرعهما ونقل عشرة إلى المستشفى. وقالت الشرطة إنها لن تنشر المزيد من المعلومات حول الحادث للصحافة حتى يوم الاثنين، بينما لا يزال التحقيق جار.
المصدر: تاس