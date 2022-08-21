شولتس: الناتو لم يشكل قط تهديدا لروسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الناتو لم يشكل تهديدا لروسيا، زاعما أن الحلف والولايات المتحدة استجابتا بشكل إيجابي لمقترح رئيس روسيا فلاديمير بوتين ببدء حوار للحد من التسلح.

وردا على أسئلة المواطنين خلال يوم الأبواب المفتوحة في المستشارية الاتحادية، قال شولتس إن: "الناتو لم يشكل قط تهديدا لروسيا". مشيرا الى أن الناتو والولايات المتحدة استجابتا بشكل إيجابي لاقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء الحديث عن الحد من التسلح مرة أخرى.

وقال شولتس، خلال محادثاته مع بوتين: "في نقطة واحدة، أخبرت بوتين بوضوح شديد أنه يعلم أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليست على جدول الأعمال"، مضيفا: "لم تكن هناك أسباب حقيقية لتفاقم الوضع الحالي في أوكرانيا".

وقال المستشار، إن "هناك وضوح تام" بشأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو. مضيفا: "لقد حصلت على انطباع جيد من المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يمكن أيضا أن يكون هناك طريقة لحل القلق" الذي قد ينشأ فيما يتعلق بالانضمام المحتمل إلى حلف الناتو.

المصدر: تاس