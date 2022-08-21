قبرص تشتري نظام "القبة الحديدية" من إسرائيل

أفادت صحيفة "Jerusalem Post" بأن سلطات قبرص بدأت عملية شراء نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن وسائل الإعلام اليونانية أن قبرص وإسرائيل قد وقعتا الاتفاقيات الضرورية في إطار هذه الصفقة، وذلك دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول عدد البطاريات التي تشتريها قبرص وموعد وصولها إلى الجزيرة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن سلطات قبرص ستستخدم هذه الأنظمة لمواجهة التهديد المحتمل من جانب تركيا بما في ذلك الطائرات المسيرة التي يمكن إطلاقها من شمال قبرص والأراضي التركية على حد سواء.

وذكرت صحيفة "Jerusalem Post" أن القبة الحديدية الإسرائيلية تعتبر اختراعا إسرائيليا أمريكيا مشتركا، ويتطلب بيعها تلقى موافقة عليه من كلا الجانبين. وكانت وسائل إعلام دولية قد أعلنت سابقا عن وجود خطط لبيع هذا النظام لأوكرانيا والإمارات والسعودية، لكن هذه المعلومات لم تتأكد. أما الولايات المتحدة فاشترت بطاريتين من نظام "القبة الحديدية" في عام 2019.

وذكرت الصحيفة أنه خلال المواجهات الأخيرة بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" قامت بطاريات نظام "القبة الحديدة" للدفاع الجوي بإسقاط أكثر من 380 صاروخ تم إطلاقها من أراضي قطاع غزة، أي 97% من هذه الصواريخ.

المصدر: إنترفاكس