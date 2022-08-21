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رئيسي: لن نتراجع عن حقوق الشعب الإيراني في أي اجتماع ومفاوضات

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رئيسي: لن نتراجع عن حقوق الشعب الإيراني في أي اجتماع ومفاوضات
AP
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده لن تتراجع عن حقوق شعبها في أي اجتماع ومفاوضات، وأن الحكومة الإيرانية ستواصل جهودها لتحقيق التقدم وحل مشاكل البلاد.

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وأوضح إبراهيم رئيسي قائلا: "لن نربط معيشة الناس بأي عوامل خارجية، وسنواصل بجدية حل مشاكل البلد والشعب"، مشددا على أن "الإمبراطورية الإعلامية هي أداة العدو لبث اليأس بين أبناء المجتمع".

وأضاف رئيسي: "حضور الشعب في مختلف الساحات يعتبر أهم مكونات قوة الجمهورية الإسلامية، والحكومة تحاول استثمار هذا المكون لتأمين مصالح الشعب"، لافتا إلى أنه "بالرغم من العقوبات والتهديدات، سوف تواصل الحكومة العمل بجدية".

وأكمل: "الحرب اليوم حرب إرادات، وقرر الشعب الإيراني التغلب على أعدائه، ولقد حصلنا على جزء كبير من مستحقاتنا من بعض البلدان".

المصدر: "إرنا"

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