 
مباشر

العثور على مسؤول كبير في جهاز الأمن الأوكراني ميتا

أخبار العالم

العثور على مسؤول كبير في جهاز الأمن الأوكراني ميتا
AFP
عناصر من الشرطة الأوكرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnfv

أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا عن العثور على مسؤول محلي في جهاز الأمن الأوكراني ميتا بمنزله في وسط البلاد.

إقرأ المزيد
نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا.. التقرير اليومي: تدمير مستودع صواريخ هيمارس الأمريكية في أوديسا
نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا.. التقرير اليومي: تدمير مستودع صواريخ هيمارس الأمريكية في أوديسا

وفي "تلغرام"، أوضحت النيابة العامة الأوكرانية أن "زوجة ألكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء أمس السبت، صوت رصاص صادر من شقتهما في كروبيفنيتسكي قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف".

وأشارت النيابة العامة إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا للتوصل إلى أسباب الوفاة، من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحققون".

وقال المسؤول المحلي المنتخب، أندري لافروس، في "تلغرام"، إن "المسؤول انتحر بإطلاق النار على رأسه".

جدير بالذكر أن ألكسندر ناكونيتشني كان يدير المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد منذ يناير 2021.

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا