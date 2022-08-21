نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا.. التقرير اليومي: تدمير مستودع صواريخ هيمارس الأمريكية في أوديسا

أفادت وزراة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ كاليبر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية كان يحتوي على صواريخ هيمارس الأمريكية في منطقة أوديسا بأوكرانيا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

- دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية ويحتوي على صواريخ هيمارس الأمريكية، في منطقة أوديسا.

- في منطقتي نيكولايف وخيرسون، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 100 شخص و7 وحدات من المركبات المدرعة بضربات القوات المسلحة الروسية.

- استهدفت القوات الروسية أكثر من 30 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميكايلوفكا بدونيتسك.

- دمرت القوات المسلحة الروسية مستودع وقود تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه، حيث كان يحوي على أكثر من 100 طن من الوقود.



- دمرت القوات الروسية مدفعي هاوتزر من طراز M777 بالقرب من كنيازيفكا، في منطقة خيرسون.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسع طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واعترضت قذيفة واحدة من طراز" MLRS Alder".

- دمرت القوات المسلحة الروسية نقطة الانتشار المؤقت لتشكيل مسلح أوكراني في دونيتسك.

- منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 267 طائرة حربية، و148 طائرة هليكوبتر، و 1785 طائرة بدون طيار، و 367 صاروخا مضادا للطائرات، و 4359 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 810 قاذفات صواريخ متعددة، و3323 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و4984 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT