شويغو: من المستحيل عزل روسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، أن تحقيق عزل روسيا عن العالم أمر مستحيل تقريبا.

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وقال شويغو في بث قناة "روسيا-24": "التصريحات الصاخبة المستمرة حول "عزل روسيا" هي أيضا سبب لإظهار أن الأمر بعيد عن ذلك. بشكل عام من الصعب جدا تحقيق ذلك، إذا تحدثنا عن بلادنا".

وأضاف أن عزل روسيا "أمر مستحيل عمليا، لأنها أكبر دولة نووية، وهي أكبر دولة من حيث المساحة. إنها البلد ذو العلم المتقدم، والصناعة المتطورة إلى حد ما، والمجمع الصناعي العسكري".

المصدر: نوفوستي