عمال ميناء بريطاني يباشرون إضرابا لـ8 أيام

باشر عمال ميناء فيليكستاو البريطاني، اليوم الأحد، إضرابا عن العمل يستمر 8 أيام للمطالبة برفع الأجور.

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ونقلت شبكة "بي بي سي" الإخبارية عن نقابة عمال الميناء، أن نحو 1900 عامل يشاركون في الإضراب الذي يستمر 8 أيام، في أكبر ميناء للحاويات في المملكة المتحدة.

وقالت النقابة إن الإضراب سيستمر حتى الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي من أيام الإضراب الثمانية. ويعد الإضراب الأول من نوعه في الميناء منذ 30 عاما، حيث يعمل نحو ألفان و550 شخصا في تسيير نحو 48 بالمئة من تجارة الحاويات في المملكة المتحدة، حسب الشبكة.

وقال متحدث باسم الميناء، بول ديفي، إن الإضراب "مخيب للآمال"، مؤكدا رفض العمال عرضا من الشركة المشغلة برفع الأجور بنسبة 7 بالمئة، إضافة إلى حصول كل عامل على مبلغ لمرة واحدة بقيمة 500 جنيه إسترليني (591 دولارا).

وتشهد بريطانيا موجة إضرابات شملت عمال السكك الحديدية ومترو الانفاق وسائقي القطارات، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

المصدر: "بي بي سي"