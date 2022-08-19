عمال مترو لندن يضربون عن العمل بعد يوم من إضراب عمال السكك الحديدية

أدى إضراب عمال مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، إلى توقف شبكة النقل في العاصمة البريطانية إلى حد كبير، وذلك بعد يوم من إضراب موظفي السكك الحديد.

ومن المقرر أن يشهد قطاع السكك الحديد إضرابا آخر يوم السبت، حيث يطالب العمال بزيادات في الأجور لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وأعلنت هيئة النقل في لندن أن معظم خطوط مترو الأنفاق في لندن لا يعمل نتيجة لإضراب أعضاء اتحاد نقابات عمال سكك الحديد والملاحة والنقل، بسبب الأجور وظروف العمل، داعية العملاء إلى "عدم السفر عبر مترو الأنفاق على الإطلاق".

هذا وتتهم نقابات قطاع سكك الحديد حكومة المحافظين في بريطانيا بمنع شركات القطارات- المملوكة للقطاع الخاص- من تقديم عرض أفضل. وتنفي الحكومة التدخل، لكنها تقول إن شركات سكك الحديد بحاجة إلى خفض التكاليف والتوظيف بعد عامين ظلت فيها واقفة على أقدامها بفضل التمويل الحكومي الطارئ.

وقال وزير النقل غرانت شابس " إنها ضربة موجعة للجمهور أن تدير النقابات ظهرها وتتجه للإضراب بعد أن قدمنا 16 مليار جنيه من الدعم لقطاع سكك الحديد".

يخطط المزيد من نقابات القطاعين العام والخاص لإضرابات في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود. وقد أعلن عمال البريد والمحامون وموظفو شركة الاتصالات البريطانية وعمال الموانئ عن إضرابهم في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر: AP