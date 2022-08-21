الجيش الصيني يعلن إجراء تدريبات عسكرية بذخيرة حية في بحر الصين الشرقي

أفادت دائرة الأمن البحري الصينية بأن القوات المسلحة الصينية ستبدأ غدا الاثنين إجراء تدريبات عسكرية بذخيرة حية في عدد من مناطق بحر الصين الشرقي.

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة ونشر في موقعها الرسمي أن التدريبات العسكرية ستبدأ في الساعة 02:00 صباح 22 أغسطس وستستمر حتى الساعة 16:00 من نفس اليوم (بالتوقيت المحلي). وأضاف أن السلطات الصينية فرضت حظرا على النقل البحري في المناطق التي ستشملها التدريبات. ولم تقدم الدائرة أي معلومات حول القوات والمعدات العسكرية التي ستشارك في التدريبات.

وأجرت القوات المسلحة الصينية منذ بداية أغسطس الجاري سلسلة من التدريبات العسكرية على طول سواحلها، في ضوء نمو حدة التوتر في مضيق تايوان، الأمر الذي أثارته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في 2 و3 أغسطس الجاري. كما أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية واسعة النطاق بذخيرة حية في 6 مناطق بحرية حول جزيرة تايوان. وردا على زيارة وفد المشرعين الأمريكيين إلى تايوان في 14 و15 أغسطس الجاري أجرت الصين سلسلة من المناورات العسكرية في بحر الصين الجنوبي والبحر الأصفر.

المصدر: تاس