قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، إن نظام كييف قادر على استخدام الأسلحة البكتريولوجية ضد الأراضي التي حررتها روسيا.

وأضاف روغوف: "بالإضافة إلى الإرهاب النووي والكيميائي الأوكراني، يمكن إضافة استخدام الأسلحة البكتريولوجية. مع الأخذ في الاعتبار عدد المختبرات البيولوجية المنتشرة (في أوكرانيا) والتي لا تزال تحت سيطرة الأمريكيين.. نظام كييف يمكن أن يلجأ إلى أي استفزاز".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت في السابق من أن القيادة العسكرية الأوكرانية تعد استفزازا واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه النووية.

المصدر: نوفوستي