وسائل إعلام: اليابان تخطط لزيادة عدد صواريخها المجنحة

كتبت صحيفة "إيوموري" اليابانية أن حكومة البلاد تدرس احتمال زيادة عدد الصواريخ المجنحة بعيدة المدى، المستخدمة في قوات الدفاع الذاتي، إلى ألف صاروخ، بسبب تغير الوضع الأمني بالمنطقة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأوساط العسكرية: "اتضح أن الحكومة تدرس احتمال امتلاك البلاد لنحو ألف صاروخ مجنح بعيد المدى. ومع أخذ الوضع حول تايوان بعين الاعتبار، من المتوقع نشر هذه الصواريخ في الأول في المنطقة بين جزر نانساي وجزيرة كيوشو. ويهدف ذلك إلى تخفيض الفجوة في عدد الصواريخ العاملة مع الصين التي لديها عدد كبير من الصواريخ الباليستية".

وأضافت المصادر أن اليابان تخطط لتحديث الصواريخ من طراز "Type 12" التابعة لشركة "Mitsubishi Heavy Industries" وزيادة مدى تحليقها من عدة مئات الكيلومترات إلى ألف كيلومتر، مما سيسمح في حالة وجود تهديد بإصابة أهداف في المناطق الساحلية للصين وفي كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في اليابان أولى الصواريخ بعيدة المدى في عام 2024، أي قبل عامين من الخطط الأولية. ولتحقيق ذلك تخطط وزارة الدفاع اليابانية لإنشاء نظام الدعم الاستثماري للشركات التي تنفذ الطلبات الدفاعية.

وأفادت الصحيفة، سابقا، بأن الحكومة اليابانية تدرس احتمال تزويد السفينتين العسكريتين الجديدتين مع نظام "Aegis" القتالي للمعلومة والسيطرة والذي يعد قادرا على ردع الضربات الجوية بالصواريخ البعيدة المدى الموجهة. ومن المتوقع أن تبحر السفينتان الجديدتان في البحر الياباني بشكل دائم لمتابعة إطلاقات محتملة للصواريخ في كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي