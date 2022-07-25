الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ لليابان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة بقيمة 293 مليون دولار لبيع صواريخ أمريكية من نوع "جو – جو" لليابان.

وأوضح البنتاغون أن الحديث يدور عن صواريخ AIM-120C-7/8 متوسطة المدى، وبعض المعدات اللازمة الخاصة بها.

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وأشار البنتاغون إلى أن الجانب الياباني طلب 150 صاروخا محدثا من النوع المذكور، إضافة إلى 3 وحدات لتصويب صواريخ AIM-120 AMRAAM، وبعض المعدات الأخرى.

وقال البنتاغون إن الصفقة المحتملة "ستساعد في تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي"، وإن توريدات الصواريخ "ستزيد من قدرات اليابان للرد على التهديدات القائمة والمستقبلية" و"حماية العسكريين الأمريكيين في المنطقة".

المصدر: نوفوستي