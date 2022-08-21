تسجيل أول إصابة بجدري القردة في كوبا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، أمس السبت، تسجيل أول حالة من مرض جدري القردة في البلاد بعد تأكيد إصابة سائح إيطالي حالته "حرجة".

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وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين الماضي ونقل إلى المستشفى بعد 3 أيام "بحالة حرجة وحياته في خطر".

وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء الماضي، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى "لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها".

وأشارت الوزارة الى أن السائح أقام في منزل مستأجر "وزار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد"، دون أن تحدد عمره أو أي تفاصيل أخرى. وأكدت أنها ستفرض إجراءات في البلاد للتعامل مع مرض جدري القردة.

المصدر: أ ف ب