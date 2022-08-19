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إسقاط طائرة مسيرة في سيفاستوبول بجمهورية القرم

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إسقاط طائرة مسيرة في سيفاستوبول بجمهورية القرم
Globallookpress Nikolay Gyngazov
سيفاستوبول
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تفعلت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال رازفوجايف أن أنظمة الدفاع الجوي تفعلت في منطقة ستريلكي، ووفقا للبيانات الأولية فقد تم إسقاط طائرة بدون طيار.

وطلب من سكان المدينة التزام الهدوء ودعم الجيش الذي يقوم بعمل رائع.

وأكد حاكم سيفاستوبول، يوم أمس أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت بالقرب من مطار بيلبيك في شمال غرب سيفاستوبول طائرة مسيرة.

المصدر: نوفوستي

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