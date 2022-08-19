سلطات مقاطعة زابوروجيه تعلن تعزيز منظومات الدفاع الجوي في منطقة المحطة النووية

أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في منطقة محطة زابوروجيه النووية إلى أقصى حد، وأكد أن روسيا تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة الموقع.

وقال روغوف لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي في منطقة محطة زابوروجيه النووية إلى أقصى حد، ويتخذ الجانب الروسي جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن".

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وأشار إلى أن وجود الحرس الوطني وأنظمة الدفاع الجوي الروسية في محطة الطاقة النووية يضمن أن محطة الطاقة النووية ستكون بحالة جيدة وسيتم اعتراض الغالبية العظمى من القذائف والصواريخ.

كما أكد على أنه تم توثيق جميع حالات قصف محطة الطاقة النووية، ويمكن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يأتي شخصيا إلى إنيرغودار ويتأكد من أن الجانب الأوكراني يقصف المحطة.

المصدر: نوفوستي