باتروشيف: الغرب لا يتوقف عن الاستعداد لنزاع مسلح مع روسيا

صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الغرب لا يزال يستعد لنزاع مسلح مفتوح مع روسيا.

وقال باتروشيف في خطاب ألقاه في اللقاء السنوي الـ17 لرؤساء مجالس الأمن لبلدان منظمة شنغهاي للتعاون: "تظهر التطورات حول أوكرانيا أن الدول الغربية تحاول أن توازن بين الأعمال الهجينة والنزاع المسلح المفتوح مع بلادنا، والذي لا تتوقف عن الاستعداد له".

وأشار إلى أن هذه النية الغربية قد تم تأكيدها رسميا في عقيدة حلف الناتو التي تم تبنيها في قمة الحلف الأخيرة في مدريد.

وأضاف: "يحاول الأمريكيون اتخاذ أعمال مماثلة أيضا تجاه شركائنا الصينيين، الأمر الذي أظهره الاستفزاز الأمريكي الأخير في تايوان".

المصدر: نوفوستي