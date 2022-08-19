رئيس لجنة الطاقة في البوندستاغ الألماني يدعو إلى التفاوض مع روسيا بشأن الغاز

دعا رئيس لجنة الطاقة في البوندستاغ الألماني، كلاوس إرنست، إلى التفاوض بشأن الغاز مع روسيا ، وقال لا ينبغي أن تعاني ألمانيا من عقوباتها ضد روسيا.

وقال إرنست في بيان "انضم السياسيون البارزون في الأحزاب الحاكمة (في ألمانيا) إلى موقفي. ومن المعقول التفاوض مع روسيا بشأن موثوقية إمدادات الغاز إلينا. وهذا من شأنه أن يخفض الأسعار بشكل فعال ويسمح لنا بعدم المعاناة من عقوباتنا".

وفي وقت سابق دعا إرنست إلى إطلاق خط "السيل الشمالي -2"، من أجل تلافي عواقب فصلي الخريف والشتاء الباردين في ألمانيا، نظرا "لأن الجهود المحمومة التي بذلها وزير الاقتصاد الألماني في الربيع، من أجل التمكن من استبدال النفط والغاز من روسيا بإمدادات من دول أخرى، قد منيت بالفشل، وفي أحسن الأحوال ستكون عمليات التسليم الأولى في عام 2024. وهناك عواقب وخيمة على القوى العاملة والصناعة، بينما يحتدم الجدل حول أوقات تشغيل محطات الطاقة النووية، أو إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، حيث لا يمكن أن تحل هذه الطاقة محل موارد الطاقة الروسية".

المصدر: نوفوستي