زيلينسكي: لا عقبات أمام زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن حكومته لا ترى أي عقبات أمام زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدا على ضمان زيارة آمنة للمنظمة.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو نشرت عبر قناته على "تيليغرام" يوم الخميس: "لا توجد عقبات موضوعية أمام زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

وأشار إلى أنه ناقش معايير تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في محادثات لفوف. وأضاف: "اليوم ناقشنا مع السيد غوتيريش معايير هذه المهمة وإمكانية الوصول بسرعة وأمان إلى المحطة بشكل قانوني عبر الأراضي الحرة لدولتنا، وهذا هو السبيل الوحيد".

وفي وقت سابق، أشار غوتيريش، بعد اجتماع ثلاثي مع زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لفوف، إلى أن الفطرة السليمة يجب أن تسود في الوضع حول محطة الطاقة النووية من أجل تجنب التهديدات لسلامة المنشأة. في الوقت نفسه، شدد الأمين العام على أن الأمم المتحدة يمكن أن تدعم زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة فقط إذا ذهبت البعثة إلى هناك عبر كييف.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن كييف تحافظ على اتصال مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومستعدة للسماح لبعثة المنظمة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالمرور. ووفقا له، فإن أوكرانيا مستعدة لضمان زيارة آمنة.

المصدر: تاس