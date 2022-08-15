روسيا تدين محاولات عرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيه

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجانب الروسي يدين بشدة محاولات عرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضافت زاخاروفا، في تعليق نشر على موقع الخارجية الروسية: "نشجب بشدة محاولة عرقلة هذه المهمة. بالتعاون الوثيق مع الوكالة وقيادتها، سنبذل قصارى جهدنا لكي يتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة لكي يتمكنوا من تقديم تقييم صادق للأعمال التخريبية للجانب الأوكراني".

إقرأ المزيد

في يوم السبت الماضي، قصفت القوات الأوكرانية مدينة إنرغودار ومحطة زابوروجيه الكهروذرية، وتعرضت للقصف كذلك محطة زابوروجيه الحرارية. وتم خلال ذلك إطلاق 9 قذائف مدفعية باتجاه المنطقة المجاورة للمحطة. ويتم تحديد طبيعة الضرر الناجم عن هذا القصف.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن المحطة الكهروذرية تعمل بشكل طبيعي في الوقت الراهن.

المصدر: نوفوستي