قال فلاديمير روغوف عضو مجلس الإدارة المدنية العسكرية لمقاطعة زابوروجيه إن المحطة النووية في المنطقة كانت قبل أيام قليلة تزود أوكرانيا بالكهرباء كل يوم بما يقارب 70 مليون روبل.

وأضاف روغوف: "قبل بدء خفض حجم الإنتاج، قبل أيام قليلة، كانت الأراضي التي يسيطر عليها نظام [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي تتلقى كميات من الكهرباء تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون روبل من الكهرباء يوميا. وكان التوريد مستمرا ومضمونا".

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ووفقا له، بسبب القصف المستمر والمتعمد للمحطة من جانب القوات الأوكرانية، تم تخفيض تشغيل هذه المحطة وهو ما تسبب بتراجع حجم توليد الكهرباء، وبالتالي حجم الطاقة التي يتم توفيرها لأراضي أوكرانيا الخاضعة لنظام كييف. هم حاليا طبعا يحصلون على قدر أقل من الكهرباء".

وتوجد محطة زابوروجيه الكهروذرية تحت سيطرة الجيش الروسي منذ مارس الماضي. ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن وضع المحطة الكهروذرية لتوليد الكهرباء تحت الحماية الروسية، مبرر من زاوية تفادي تسرب المواد النووية والمشعة، كما أشارت إلى أن المشغل الأوكراني يواصل إدارة هذه المحطة.

المصدر: نوفوستي