 
مباشر

زابوروجيه: أوكرانيا استلمت يوميا كهرباء بقيمة 70 مليون روبل من المحطة الكهروذرية

أخبار العالم

زابوروجيه: أوكرانيا استلمت يوميا كهرباء بقيمة 70 مليون روبل من المحطة الكهروذرية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlx9

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس الإدارة المدنية العسكرية لمقاطعة زابوروجيه إن المحطة النووية في المنطقة كانت قبل أيام قليلة تزود أوكرانيا بالكهرباء كل يوم بما يقارب 70 مليون روبل.

وأضاف روغوف: "قبل بدء خفض حجم الإنتاج، قبل أيام قليلة، كانت الأراضي التي يسيطر عليها نظام [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي تتلقى كميات من الكهرباء تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون روبل من الكهرباء يوميا. وكان التوريد مستمرا ومضمونا".

إقرأ المزيد
سلطات زابوروجيه تؤكد: أوامر مهاجمة محطة الطاقة النووية صدرت من لندن وواشنطن
سلطات زابوروجيه تؤكد: أوامر مهاجمة محطة الطاقة النووية صدرت من لندن وواشنطن

ووفقا له، بسبب القصف المستمر والمتعمد للمحطة من جانب القوات الأوكرانية، تم تخفيض تشغيل هذه المحطة وهو ما تسبب بتراجع حجم توليد الكهرباء، وبالتالي حجم الطاقة التي يتم توفيرها لأراضي أوكرانيا الخاضعة لنظام كييف. هم حاليا طبعا يحصلون على قدر أقل من الكهرباء".

وتوجد محطة زابوروجيه الكهروذرية تحت سيطرة الجيش الروسي منذ مارس الماضي. ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن وضع المحطة الكهروذرية لتوليد الكهرباء تحت الحماية الروسية، مبرر من زاوية تفادي تسرب المواد النووية والمشعة، كما أشارت إلى أن المشغل الأوكراني يواصل إدارة هذه المحطة.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا