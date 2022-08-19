"بوليتيكو": مخاوف أمريكية من عواقب الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب"

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية سرا الكونغرس الأمريكي من المشاكل التي قد يتسبب بها الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب".

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن مصادر متعددة مطلعة على المحادثات قالوا إن مسؤولي الوزارة أبلغوا مكاتب الكونغرس في الأيام الأخيرة بالمشاكل خطيرة في المبادرة التشريعية.

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وبحسب الصحيفة، فإنه في حال تم الاعتراف بروسيا بأنها "راعية للإرهاب"، فإن الولايات المتحدة ستهدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في اسطنبول بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية والمساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وذكرت أنه "لا توجد ضمانات بأن روسيا سوف تلتزم بالاتفاقيات بعد مثل هذا الهجوم المباشر من قبل الولايات المتحدة".

وأضافت أن العمل فيما يتعلق بالمواد النووية سيزداد صعوبة.

ويعود القرار في تصنيف الدول على أنها "راعية للإرهاب" إلى وزارة الخارجية، لكن مجلس الشيوخ سبق أن أصدر قرارا يدعو إلى مثل هذا القرار، وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس النواب.

المصدر: نوفوستي