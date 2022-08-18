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الجيش الإسرائيلي يقتحم مؤسسات فلسطينية صنفها غانتس "إرهابية"

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الجيش الإسرائيلي يقتحم مؤسسات فلسطينية صنفها غانتس
إغلاق مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي في فلسطين
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اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من المؤسسات الفلسطينية وجمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله.

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وطالت الاقتحامات مقار 6 جمعيات ومؤسسات حقوقية، وجميعها ممن أعلنتها السلطات الإسرائيلية، في أكتوبر الماضي، "منظمات إرهابية".

وشملت الحملة مقر مؤسسات "الضمير" و"بيسان" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" و"الحق"، إذ قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفريغ جمعية اتحاد المرأة من محتواها وإغلاق الباب باللحام، بعد مصادرة كافة المعدات والملفات، كما قامت بإغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي.

وأمس الأربعاء، أعلن وزيرالأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي لـ3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

الجيش الإسرائيلي يقتحم مؤسسات فلسطينية صنفها غانتس

المصدر: RT

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