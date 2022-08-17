 
مباشر

سيناتور أمريكي: استيراد تركيا المزيد من صواريخ "إس-400" انتهاك للعقوبات

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: استيراد تركيا المزيد من صواريخ
Legion-Media Al Drago/Pool/Sipa USA
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmtq

أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز، عن قلقه إزاء المعلومات عن نية تركيا شراء دفعة إضافية من صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.

وقال مينينديز في بيان له، يوم الأربعاء: "أنا قلق للغاية إزاء الأنباء حول أن تركيا تدرس مواصلة شراء أنظمة "إس-400" المضادة للأهداف الجوية من روسيا".

إقرأ المزيد
روسيا وتركيا توقعان عقدا لتوريد فوج جديد من منظومة الدفاع
روسيا وتركيا توقعان عقدا لتوريد فوج جديد من منظومة الدفاع "إس-400"

وأضاف أن "مثل هذه التوريدات ستكون انتهاكا جديدا للعقوبات الأمريكية".

واعتبر أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، توجد لدى أنقرة "إمكانية لإظهار تمسكها بالتزاماتها في إطار الناتو"، والتخلي عن التعاون العسكري مع موسكو.

يذكر أن صفقة شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية تسببت بتوتر كبير بين أنقرة وواشنطن، التي فرضت عقوبات على تركيا على خلفية ذلك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا