سيناتور أمريكي: استيراد تركيا المزيد من صواريخ "إس-400" انتهاك للعقوبات

أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز، عن قلقه إزاء المعلومات عن نية تركيا شراء دفعة إضافية من صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.

وقال مينينديز في بيان له، يوم الأربعاء: "أنا قلق للغاية إزاء الأنباء حول أن تركيا تدرس مواصلة شراء أنظمة "إس-400" المضادة للأهداف الجوية من روسيا".

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وأضاف أن "مثل هذه التوريدات ستكون انتهاكا جديدا للعقوبات الأمريكية".

واعتبر أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، توجد لدى أنقرة "إمكانية لإظهار تمسكها بالتزاماتها في إطار الناتو"، والتخلي عن التعاون العسكري مع موسكو.

يذكر أن صفقة شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية تسببت بتوتر كبير بين أنقرة وواشنطن، التي فرضت عقوبات على تركيا على خلفية ذلك.

المصدر: نوفوستي