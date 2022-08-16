روسيا وتركيا توقعان عقدا لتوريد فوج جديد من منظومة الدفاع "إس-400"

كشف مسؤول روسي عن توقيع روسيا وتركيا عقدا لتوريد فوج جديد من أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" (S-400)، وذلك على الرغم من الضغوطات الأمريكية على أنقرة.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف على هامش مشاركته في منتدى "الجيش - 2022" العسكري التقني الدولي، المنعقد حاليا في ضواحي موسكو.

وردا على سؤال حول توقيع عقد توريد فوج جديد من "إس 400" لتركيا، قال المسؤول: "أريد أن أشير إلى أن وثيقة العقد ذات الصلة قد تم توقيعها بالفعل، ويتضمن العقد توطين إنتاج مكونات محددة من المنظومة (في تركيا)".

وتابع قائلا، إن "منظومة "إس 400 تريومف" (S-400 Triumph) تعد منظومة فريدة من نوعها ويمكنني القول بثقة تامة إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه يمكن لدولة ما في السنوات القادمة صناعة (إنتاج) منظومة من حيث خصائص الأداء قريبة من نظام الدفاع الجوي (إس 400 تريومف)".

كذلك أشار شوغاييف إلى أن التنفيذ العملي لهذا العقد جار حاليا، وقال إن "الوضع السياسي الصعب الذي تطور هذا العام أثر سلبا على بعض جوانب التفاعل بين روسيا وشركائها، ومع ذلك فإن التعاون العسكري الفني مع تركيا يتطور تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين. نحن نخطط لمواصلة العمل مع الشركاء الأتراك على أساس شفاف ومتبادل المنفعة".

انطلقت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات منتدى "الجيش - 2022" العسكري التقني الدولي، وستستمر أنشطة المنتدى، الذي ينظم برعاية وزارة الدفاع الروسية، حتى 21 أغسطس الجاري.

المصدر: تاس