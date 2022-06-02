أتراك يتوعدون الولايات المتحدة بصواريخ "إس –400" الروسية

انتقد قراء النسخة التركية من صحيفة "خبر 7" قرار اليونان نقل أربع قواعد في أراضيها إلى الجيش الأمريكي، وتركوا تعليقات تحت منشور بهذا الشأن.

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وبحسب صحيفة "خبر 7"، ارتفع إلى تسعة عدد القواعد الأمريكية في اليونان مع استلام المنشآت الجديدة، وتحولت، على سبيل المثال، القاعدة الأمريكية في الكسندروبوليس باليونان، الواقعة "على بعد 45 كيلومترا فقط من تركيا"، إلى ترسانة ضخمة بعد نقل ما لا يقل عن 400 دبابة وعربة مدرعة إلى هناك في يوليو من العام الماضي. وفي الوقت ذاته، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في معرض تعليقه على زيادة عدد المنشآت الأمريكية في اليونان هذا الاتفاق، بحسب الصحيفة التركية.

المادة المنشورة لقيت اهتماما من القراء، ظهرت في صورة تعليقات مختلفة، أشار فيها عدد من النشطاء إلى منظومة الصواريخ الروسية "إس – 400" التي اشترتها بلادهم وتسببت في توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث كتب المستخدم فاتان يقول: "ونحن سننشر إس -400 ردا على هذه القواعد حتى يكون كل شيء متبادلا. إذا فعلوا ذلك، لماذا نحن لا نفعل؟ هل يمسك أحد بأيدينا؟".

واتفق مع هذا الرأي قارئ باسم عبد الله، وكتب قائلا: "، يجب على تركيا ردا على ذلك أن تنشر صواريخ إس -400 في تراقيا في أسرع وقت ممكن"، فيما علق علي متسائلا بقوله: "كيف يمكن لهذا البلد الغادر أن يكون حليفنا؟ الخطر الرئيس بالنسبة لنا يأتي من دول الناتو".

وكتب أحد النشطاء ويدعى معمر يقول: "الولايات المتحدة تحاول إشعال حرب بين تركيا واليونان"، فيما قال جيراي في تعليقه منتقدا اليونان: "من أحضان البريطانيين إلى أحضان الولايات المتحدة، هذا هو مصيرهم"، في حين رأى آخر أن "اليونان مستعمرة أمريكية (تحت إدارة الانتداب)".

يشار إلى أن البرلمان اليوناني كان صوت منتصف مايو على تعديلات لاتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل بين اليونان والولايات المتحدة، والتي بموجبها تنقل القواعد العسكرية على الأراضي اليونانية إلى الأمريكيين لاستخدامها إلى أجل غير مسمى تقريبا.

هذه الاتفاقية بين أثينا وواشنطن كانت وقعت في 14 أكتوبر 2021، وتنص على نقل أربع قواعد عسكرية إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى المقدمة. كما تم تحديد مدة الاتفاقية بخمس سنوات بدلا من عام واحد الآن، إلا أن المعارضة اليونانية تقول إن الاتفاقية بعد خمس سنوات تصبح غير محددة.

المصدر: نوفوستي