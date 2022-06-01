أردوغان يعلن تعليق المحادثات مع اليونان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا لن تعقد محادثات رفيعة المستوى مع اليونان المجاورة، في ظل تصاعد أجواء التوترات بين الخصمين التقليديين.

وقال أردوغان في اجتماع لنواب حزبه في أنقرة: "أوقفنا اجتماعات مجلسنا الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان"، وسأل: "ألا تتعلمون أي دروس من التاريخ؟ لا تحاولوا الرقص مع تركيا".

واستأنفت أنقرة مفاوضاتها مع أثينا العام الماضي، بعد انقطاع دام خمس سنوات لمعالجة الخلافات حول مجموعة من القضايا مثل التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط والمنافسة في بحر إيجه، إلا أنه لم يتم إحراز سوى تقدم ضئيل.

وكان أردوغان قد أعرب الأسبوع الماضي عن استيائه من التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارة إلى الولايات المتحدة.

وقال أردوغان إن ميتسوتاكيس "لم يعد موجودا" بالنسبة له، متهما الزعيم اليوناني بمحاولة منع تركيا من الحصول على طائرات مقاتلة من طراز إف -16.

المصدر: AP